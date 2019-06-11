نائب وزير التعليم: تصحيح امتحانات الدبلومات مستمر.. والنتيجة نهاية الشهر الجارى

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن كنترولات الدبلومات الفنية تواصل تصحيح امتحانات شهادة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب والتخصصات، وهناك تعليمات بمراعاة الدقة والمراجعة بشكل كبير وأكثر من مرة تجنبا لأى خطأ.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن التصحيح قد يستمر لمدة أسبوع ثم يتم مراجعة كراسات الإجابة وترتيب الأوائل وتجميع النتيجة وهذه الأعمال تستغرق وقت.

وأشار نائب الوزير إلى أنه من خلال ملاحظته لامتحانات الدبلومات الفنية وتفقد لجان السير، تبين أن الطالبات أكثر التزاما من البنين، بل مستوى الطالبات فى التعليم الفنى المصرى يوازى النماذج الأوروبية.

وأوضح أن بعض العاملين فى الكنترولات عملوا فى التصحيح فى أيام العيد وهناك متابعة لخطوات التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو الماضى وانتهت 1 يونيو الجارى.