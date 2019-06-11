ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة،بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة،بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2618 طن في حين غادر عدد 754 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44805 من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ 4335 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 153051 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48513 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6560 طن يوريا و 79520 طن فوسفات و 14000 طن ملح و 1200 طن علف .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 106 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 893 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7726 طن خشب و3138 طن حديد و11300 طن خردة و 3000 طن أرز و 14300 طن ذرة و12000طن فول صويا .