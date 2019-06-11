موانئ البحر الأحمر تعلن ارتفاع معدل تداول شاحنات البضائع والحاصلات الزراعية

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 7279 شاحنة بمينائى سفاجا ونويبع خلال شهر مايو الماضى، تحتوى على 126 ألف طن بضائع وحاصلات زراعية، حيث بلغ إجمالى الواردات 3352 شاحنة "39 ألف طن بضائع"، بينما بلغ إجمالى الصادرات 3927 شاحنة 87 ألف طن بضائع، بزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 123%.

وشهد ميناء سفاجا، تداول 4187 شاحنة 76 ألف طن بضائع، بكمية وارد 1970 شاحنة 26 ألف طن بضائع، وصادر 2217 شاحنة، "50 ألف طن بضائع"، وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 88% بينما شهد ميناء نويبع تداول 3092 شاحنة 50 ألف طن بضائع بكمية وارد 1382 شاحنة، "13 ألف طن بضائع" وصادر 1710 شاحنات "37 ألف طن بضائع" وزيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 199.

واتخذت الهيئة، عدة إجراءات لتشجيع حركة التصدير وتذليل العقبات أمام المصدرين، وزيادة عدد العبارات الخاصة بنقل الشاحنات لتوصيل البضائع والحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية إلي مختلف الأسواق الخليجية، وذلك بمعدل ما بين 300 إلي 400 شاحنة ومبرد يوميا، تقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والفواكه المصدرة للسعودية ودول الخليج العربى.

كما ساهم تطبيق منظومة الفاتورة الموحدة للسفن، والنظام التعريفى للشاحنات عبر موجات الراديو RFID، فى سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل دخول وخروج الشاحنات، وأصبح الخط الملاحي سفاجا/ ضبا أهم خط ملاحي لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية لدول الخليج العربي.

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة على مديرى الموانئ، بتقديم كافة التسهيلات لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات لسفر ووصول الشاحنات والمبردات، وتقديم الخدمات المختلفة للشاحنات والمبردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، حيث ساهمت أعمال التطوير بمينائى سفاجا ونويبع على زيادة التبادل التجارى، حيث تضمنت إنشاء محطات للصادر والوارد وساحات لشاحنات الصادر والوارد، وساحات مغطاة للبرادات ومبانى خدمية للسائقين، ومبنى إدارى ومبنى لوجيستى لخدمة المتعاملين مع الميناء والمحطة مزودة بكافة مرافق البنية التحتية.