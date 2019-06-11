سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

موافقة هيئة الاستثمار والإنماء الزراعى على المساهمة بمشروع لتصنيع الألبان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:48 م
موافقة هيئة الاستثمار والإنماء الزراعى على المساهمة بمشروع لتصنيع الألبان وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة  مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى خلال اجتماعه السبت الماضى، على المساهمة فى مشروع شركة ريادة بمحافظة بورسعيد لتصنيع الألبان والأجبان المختلفة بمواصفات نوعية وجودة عالية لأغراض التسويق المحلى والتصدير.

وأوضحت  أن  رأسمال المشروع  يبلغ حوالى 170 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 76% أى بحوالى 120 مليون جنية، وتساهم الهيئة  فى ثلاث مشروعات أخرى فى مصر الأول هو شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر ويبلغ رأسماله حوالى 700 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 27% أى بحوالى 189 مليون جنيه.

 كما تساهم فى شركة المنيا لتصنيع وتجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير والذى يبلغ رأسمالها حوالى 150مليون جنية تساهم فيه الهيئة بنسبة 25% أى بحوالى 37.5 مليون جنيه، ومشروع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية فى مصر ويبلغ رأسماله 550 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 10% أى بحوالي 55 مليون جنيه،  والهيئة بصدد انشاء شركة للأعلاف فى مصر بالاشتراك مع القطاع الخاص بتكلفة حوالى 35 مليون دولار.

 

 


الانماء الزراعى

الاستثمار الزراعى

اللقاحات البيطرية

مصانع الالبان والاجبان

سكر البنجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المعمل المركزى للمناخ يضع روشتة لخدمة أشجار الفاكهة تجنبا لمخاطر لتغيرات المناخ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:45 ص

حظر نقل الدواجن الحية "ولادة متعثرة".. "منتجى الدواجن" التطبيق فى الصالح العام.. ويخفض سعر المنتج لـ20%.. ويقضى على السماسرة.. 350 طن مخلفات يوميا بشوارع القاهرة.. والصناعة تدار بالموبايل والتسعير يخضع للهوى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:00 ص

"الخدمات البيطرية" تحدد 9 شروط للحصول على شهاد لتصدير الدواجن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 ص

لتلافى نقص المعروض من المنتجات الزراعية.. لجان لتدقيق إنتاجية 76 نوعا من الخضراوات والفاكهة بثلاث عروات لـ 3.408 مليون فدان.. منظومة تسويقية للمنتج من الحقل للمستهلك.. وخريطة لتغطية الأسواق بفاصل العروات

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة