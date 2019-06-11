موافقة هيئة الاستثمار والإنماء الزراعى على المساهمة بمشروع لتصنيع الألبان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى خلال اجتماعه السبت الماضى، على المساهمة فى مشروع شركة ريادة بمحافظة بورسعيد لتصنيع الألبان والأجبان المختلفة بمواصفات نوعية وجودة عالية لأغراض التسويق المحلى والتصدير.

وأوضحت أن رأسمال المشروع يبلغ حوالى 170 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 76% أى بحوالى 120 مليون جنية، وتساهم الهيئة فى ثلاث مشروعات أخرى فى مصر الأول هو شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر ويبلغ رأسماله حوالى 700 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 27% أى بحوالى 189 مليون جنيه.

كما تساهم فى شركة المنيا لتصنيع وتجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير والذى يبلغ رأسمالها حوالى 150مليون جنية تساهم فيه الهيئة بنسبة 25% أى بحوالى 37.5 مليون جنيه، ومشروع إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية فى مصر ويبلغ رأسماله 550 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 10% أى بحوالي 55 مليون جنيه، والهيئة بصدد انشاء شركة للأعلاف فى مصر بالاشتراك مع القطاع الخاص بتكلفة حوالى 35 مليون دولار.