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من الألف للياء.. تعرف على قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:39 ص
من الألف للياء.. تعرف على قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض طلاب التمريض - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، شروط قواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2019/2020.

 

وقال فتحى عثمان، مسئول التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، إن هذه الشروط وردت من وزارة الصحة، وهى:

 

- مدة الدراسة 5 سنوات، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2018-2019، والقبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25-30 طالبا وطالبة.

 

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الابتدائى للصف الثالث الإعدادى على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده حرصا على مبدأ التوطين.

 

- المحافظات النائية لا تقبل الطلاب من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثانى من نفس المحافظة، وذلك بعد العرض على الإدارة العامة للتعليم الفنى والصحى، ولا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى 1- 10 - 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى.

 

- شروط اجتياز الاختبارات وهى اختبار شخصى فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة.

 

- الاختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر، وكشف باطنة واختبارات مخدرات واختبار نفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبار أملاء ولغة عربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 للاختبار، واختبار لغة إنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 للاختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

 

- وفى حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات وهى تعهد الطالب بقبول التكليف فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب جهة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة ، عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة على أن يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب والطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها.

 

- مع ملاحظة أنه يمكن للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات.


شمال سيناء

شروط التقدم لمدارس التمريض

مدارس التمريض

التقدم لمدارس التمريض

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