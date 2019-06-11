سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

"منعها تاخد كل هدومها الرحلة".. بريطانية تطعن صديقها وتؤكد: يستحقها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:28 م
"منعها تاخد كل هدومها الرحلة".. بريطانية تطعن صديقها وتؤكد: يستحقها طعن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن امرأة طعنت صديقها بعد أن حاول منعها من تعبئة الكثير من الملابس لقضاء عطلة، ورغم أن ما فعلته كانت نتيجة نوبة غضب "مرضية"، إلا أنها لم تعرب عن ندمها أمام محكمة بريطانية حيث أكدت: "لقد استحقها". 

وأوضحت الصحيفة أن ليزلى برادبرى طعنت جارى مور، بعد أن اكتشفت أنه أفرغ العديد من الأشياء التى عبأتها فى سيارتهما استعدادا لذهابهما فى عطلة، حسبما جاء فى جلسة استماع أمام محكمة مينشول ستريت كراون فى مانشستر.

واستدعت الشرطة إلى منزل الزوجين فى ميدلتون، مانشستر الكبرى، وُوجد مور ينزف من ذراعه اليسرى. وقالت برادبرى، البالغة من العمر 50 عاما، للضباط: "إنه يستحق ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن مور، مدرب القيادة، نُقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، ومنذ ذلك الحين تعافى بالكامل. وتعانى برادبرى من مرض عقلى يدفعها لاكتناز الممتلكات وحمايتها "بطريقة مرضية".


العلاقات الزوجية

حوادث الطعن

الخلافات الزوجية

مانشستر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة