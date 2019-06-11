"منعها تاخد كل هدومها الرحلة".. بريطانية تطعن صديقها وتؤكد: يستحقها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن امرأة طعنت صديقها بعد أن حاول منعها من تعبئة الكثير من الملابس لقضاء عطلة، ورغم أن ما فعلته كانت نتيجة نوبة غضب "مرضية"، إلا أنها لم تعرب عن ندمها أمام محكمة بريطانية حيث أكدت: "لقد استحقها".

وأوضحت الصحيفة أن ليزلى برادبرى طعنت جارى مور، بعد أن اكتشفت أنه أفرغ العديد من الأشياء التى عبأتها فى سيارتهما استعدادا لذهابهما فى عطلة، حسبما جاء فى جلسة استماع أمام محكمة مينشول ستريت كراون فى مانشستر.

واستدعت الشرطة إلى منزل الزوجين فى ميدلتون، مانشستر الكبرى، وُوجد مور ينزف من ذراعه اليسرى. وقالت برادبرى، البالغة من العمر 50 عاما، للضباط: "إنه يستحق ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن مور، مدرب القيادة، نُقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، ومنذ ذلك الحين تعافى بالكامل. وتعانى برادبرى من مرض عقلى يدفعها لاكتناز الممتلكات وحمايتها "بطريقة مرضية".