سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:00 ص
منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تراقب الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا اقتراع _ صورة أرشيفية
فيينا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، أن مراقبين تابعين لها سيتابعون الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أوكرانيا، التى ستجرى فى 21 يوليو المقبل.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية الاثنين - من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - إن مراقبيها سوف يعقدون مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء فى كييف لشرح مهمتهم فى الانتخابات والأنشطة التى يعتزمون القيام بها.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيتحدث فيه السفير ألبرت جونسون رئيس بعثة مراقبة الانتخابات.

وأضاف البيان أن بعثة مراقبة الانتخابات فى أوكرانيا، والتابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، تعمل بشكل مستقل حيادى وغير معنية بالصراعات السياسية فى البلاد.


منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

أوروبا

الانتخابات البرلمانية الأوروبية

أخبار أوكرانيا

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة