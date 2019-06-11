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"منطقة البحر الأحمر الازهرية": نسبة نجاح الشهادة الأعدادية 76%

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:41 م
"منطقة البحر الأحمر الازهرية": نسبة نجاح الشهادة الأعدادية 76% قطاع المعاهد الأزهرية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، عن نسبة نجاح الشهادتين الابتدائية والأعدادية الازهرية بمعاهد المحافظة، حيث بلغت نسبة نجاح الأعدادية 76%.
 
ومن جانبه أعلن حسن عبد الرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية في بيان للمنطقة، إنه بلغت نسبة النجاح بالبنين 65% بينما نسبة النجاح للفتيات 90 %، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية 68%.
 
وتقدم  الشيخ عبد الجليل يونس رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأطيب التهانى والامنيات لجميع الناجحين.
 
 
 
 

المعاهد الازهرية

نتيجة اعدادية الازهر

البحر الأحمر

اعدادية البحر الاحمر

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