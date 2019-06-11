"منطقة البحر الأحمر الازهرية": نسبة نجاح الشهادة الأعدادية 76%

أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، عن نسبة نجاح الشهادتين الابتدائية والأعدادية الازهرية بمعاهد المحافظة، حيث بلغت نسبة نجاح الأعدادية 76%.
ومن جانبه أعلن حسن عبد الرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية في بيان للمنطقة، إنه بلغت نسبة النجاح بالبنين 65% بينما نسبة النجاح للفتيات 90 %، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية 68%.
وتقدم الشيخ عبد الجليل يونس رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأطيب التهانى والامنيات لجميع الناجحين.
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