"منطقة البحر الأحمر الازهرية": نسبة نجاح الشهادة الأعدادية 76%

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، عن نسبة نجاح الشهادتين الابتدائية والأعدادية الازهرية بمعاهد المحافظة، حيث بلغت نسبة نجاح الأعدادية 76%.

ومن جانبه أعلن حسن عبد الرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية في بيان للمنطقة، إنه بلغت نسبة النجاح بالبنين 65% بينما نسبة النجاح للفتيات 90 %، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإبتدائية 68%.

وتقدم الشيخ عبد الجليل يونس رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأطيب التهانى والامنيات لجميع الناجحين.