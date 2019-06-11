مقتل 9 أشخاص فى عمليات تبادل لإطلاق النار فى ولاية سونورا شمالى المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص وإصابة طفل إثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء، إن أول حادث تبادل إطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية.

وأضافت الشبكة أنه تم العثور على 4 رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.

وأشارت إلى أن الحادث الثاني وقع بعد وقت قصير في بلدة ناكو بولاية سونورا الشمالية والذي أدى إلى مقتل 4 رجال آخرين عُثر عليهم في إحدى السيارات بالإضافة إلى إصابة طفل آخر.