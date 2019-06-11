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مطار القاهرة يستقبل عددا من الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:11 ص
مطار القاهرة يستقبل عددا من الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى مطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان

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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، عددا من الوفود الأفارقة المشاركين فى المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، والذى يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجارى. 
 
قالت مصادر، أن  4 وزراء أفارقة، وصلوا صباح اليوم، وغادروا مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، حيث مقر انعقاد المؤتمر، وهم، وزيرا الداخلية والعدل في دولة غانا، وزير العدل في دولة الصومال، وزير الداخلية في سيراليون ويرافقه وفد مكون من 5 أفراد. 
 
ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان  "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
 
 
 
 
 

 


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