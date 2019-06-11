مصرع 5 أشخاص بسبب الأمطار فى جنوب الصين

(رويترز)

قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، اليوم الثلاثاء، إن آلافا تقطعت بهم السبل ولقى خمسة على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة فى وسط وجنوب البلاد.

وتستعد السلطات لانهمار المطر لأربعة أيام أخرى على الأقل.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، إن المياه أغرقت 10800 هكتار من المحاصيل ودمرت آلاف البيوت فى إقليم جيانجشى حتى يوم الاثنين، فيما تضرر ما يصل إلى 1.4 مليون شخص ووصلت قيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 2.65 مليار يوان (382.41 مليون دولار).

وأوضحت الصحيفة إن الكهرباء انقطعت عن 20 ألف منزل فى منطقة قوانجشى فى جنوب غرب الصين وإن الطرق والجسور والبنية التحتية الأخرى تضررت بشدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الصينية، أن الأمطار فى مناطق بجيانجشى وهونان بلغت مستويات قياسية بالنسبة لشهر يونيو.

وتوقعت الهيئة أن تمتد العواصف المطيرة وتصل إلى قوانجدونج وفوجيان وجيانجشي ويوننان وسيتشوان وتايوان بحلول يوم الخميس. وأهابت الهيئة بالسلطات أن تتخذ استعداداتها لمواجهة عواصف رعدية شديدة واحتمال فيضان أنهار صغيرة فى الأيام المقبلة.