مصرع وإصابة شقيقان بحادث تصادم بشبين القناطر

القليوبية-نيفين طه

لقى عامل خردة مصرعه، وأصيب شقيقه، بعد أن صدمتهما سيارة نقل أثناء قيامهما بجمع الخرده فى شبين القناطر، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الزهويين دائرة المركز ووجود متوفى ومصاب، وانتقلت قوة أمنية، وتبين أنه أثناء قيام عامل خردة وشقيقه بجمع الخردة مستقلين تروسيكل، وأثناء سيرهما بطريق الزهويين صدمتهما سيارة نقل، ما أدى إلى مصرع الأول وأصابة الثانى، وتم نقلهما إلى المستشفى.