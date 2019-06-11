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مصرع مواطن تناول صبغة سامة بمدينة الزينية شمالى الأقصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:19 م
مصرع مواطن تناول صبغة سامة بمدينة الزينية شمالى الأقصر جثه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقي مواطن في العقد الخامس من العمر مصرعه إثر تناوله صبغة سامة داخل منزله بمدينة الزينية شمالي محافظة الأقصر، فتم نقل جثمانه إلي مستشفي أرمنت المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإنتحار مواطن في العقد الخامس من العمر إثر تناول صبغة سامة داخل منزله بمدينة الزينية، وتم نقل جثمانه إلي مشرحة مستشفي أرمنت الجديدة لحين فحصها من رجال الطب الشرعي، وإصدار التصريح الخاص بالدفن.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالأقصر، وبمشاركة النقيب أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، للتحقيق في سبب الإنتحار حيث تبين أنه متزوج ولديه 3 أطفال ولا يعاني من أية إضطرابات نفسية، وجاري سؤال شهود العيان وأسرة المتوفي وجيرانه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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