سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع لواء شرطة سابق وإصابة زوجته فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:48 م
مصرع لواء شرطة سابق وإصابة زوجته فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى لواء شرطة بالمعاش مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات متفرقة وخطير نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بسيارة أخرى على طريق الإسماعيلية القاهرة، دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز التل الكبير.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع توفيق كامل الجاويش 69 عام لواء شرطة بالمعاش وإصابة زوجته أمال محمد عبدالله، 59 عاما، مصابة بكسر بالعمود الفقرى، مقيمان بورسعيد .
 
وتم نقل المصابة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 
 

الاسماعيلية

مصرع لواء شرطة

مستشفى الاسماعيلية العام

طريق الاسماعيلية القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة