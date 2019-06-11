مصرع لواء شرطة سابق وإصابة زوجته فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

لقى لواء شرطة بالمعاش مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات متفرقة وخطير نتيجة تصادم السيارة التى يستقلونها بسيارة أخرى على طريق الإسماعيلية القاهرة، دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع توفيق كامل الجاويش 69 عام لواء شرطة بالمعاش وإصابة زوجته أمال محمد عبدالله، 59 عاما، مصابة بكسر بالعمود الفقرى، مقيمان بورسعيد .

وتم نقل المصابة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.