سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء حفر بئر صرف صحى بمحطة مياه فى نبروه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:32 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء حفر بئر صرف صحى بمحطة مياه فى نبروه جثة- ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عامل بناحية مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بحفر بئر صرف صحى بمحطة مياه طنيخ.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروة، من مستشفى نبروة المركزى جثة هامدة نتيجة صعق كهربائى. 

على الفور، انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعي احمد محمد رمضان 18 سنة مقيم الجيزة، وبسؤال المرافقين له أكدوا، أنه أثناء حفر بئر صرف صحى، داخل محطة مياه طنيخ، حدث تلامس بين المعدة وبين أحد اسلاك الضغط العالى فلقى مصرعه على الفور.

جارى تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، لحين ورود قرار النيابة

بسؤال مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أكدوا بأن العامل تابع لشركة مقاولات خاصة ولا يتبع شركة مياة الدقهلية. 

 

 


الدقهليه

أخبار الدقهليه

أخبار المحافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء

مياه الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة