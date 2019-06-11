مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء حفر بئر صرف صحى بمحطة مياه فى نبروه

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل بناحية مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بحفر بئر صرف صحى بمحطة مياه طنيخ.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز نبروة، من مستشفى نبروة المركزى جثة هامدة نتيجة صعق كهربائى.

على الفور، انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعي احمد محمد رمضان 18 سنة مقيم الجيزة، وبسؤال المرافقين له أكدوا، أنه أثناء حفر بئر صرف صحى، داخل محطة مياه طنيخ، حدث تلامس بين المعدة وبين أحد اسلاك الضغط العالى فلقى مصرعه على الفور.

جارى تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، لحين ورود قرار النيابة.

بسؤال مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أكدوا بأن العامل تابع لشركة مقاولات خاصة ولا يتبع شركة مياة الدقهلية.