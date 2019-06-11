مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة مع توكتوك على طريق أسيوط الزراعى

كان العميد حمدى هاشم رئيس مباحث المديرية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع توك توك.
على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص وإصابة آخر.
تم نقل الجثة إلى مستشفى البدارى المركزى، ونقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة