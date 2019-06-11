مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق سوهاج جهينة الغربى وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية ، أسفر عنه وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى.

تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مصادمة على طريق جهينة دائرة مركز جهينة ووجود متوفى وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أثار الحادث ،وبالفحص تبين من التحريات بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى رقم 5198 ص و ج قيادة " زغلول . ع . ع 58 سنة " وبين الدراجة البخارية رقم 70154 سوهاج قيادة محمود .م .م 55 سنة يقيم الحمادية.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقله لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.