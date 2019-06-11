سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:25 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد طريق سوهاج جهينة الغربى وقوع  حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية ، أسفر عنه وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى.
 
تلقى مدير أمن سوهاج  بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مصادمة على طريق جهينة دائرة مركز جهينة ووجود متوفى وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أثار الحادث ،وبالفحص تبين من التحريات بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى رقم 5198 ص و ج قيادة " زغلول . ع . ع 58 سنة " وبين الدراجة البخارية رقم 70154 سوهاج قيادة محمود .م .م 55 سنة يقيم الحمادية.
 
نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقله لمشرحة مستشفى جهينة المركزى تم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

جهينة

حادث مرورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة