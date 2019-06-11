مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى انفجار بناقلة نفط روسية

كتب محمد جمال ووكالات

أعلن المكتب الصحفى التابع للوكالة الفيدرالية للنقل البحرى والنهرى الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار فى ناقلة بحرية فى ميناء ماخاتشكالا، ولقى شخصين مصرعهم وإصابة ثلاثة آخرين ويجرى البحث عن شخص سادس.

وصرح المكتب الصحفى لوكالة "سبوتنيك" الروسية أنه: "تلقى ضابط الخدمة التنفيذية للوكالة الفيدرالية للنقل البحرى والنهرى بلاغا حول الانفجار الذى وقع فى غرفة المحرك وصعود دخان كثيف من البنية السكنية بالناقلة "فى إف تانكير 16"، فى مدينة ماخاتشكالا".

وأضاف المكتب الصحفى أنه "فى وقت الحادث، كانت الناقلة راسية على المرسى الرابع لميناء ماخاتشكالا النفطي، وهناك احتمال إصابة خمسة أشخاص كانوا على متن الناقلة حيث تم نقل إثنين منهم إلى المستشفى وجارى البحث عن آخرين".

وأعلن ممثل وزارة الصحة الإقليمية عن إصابة خمسة أشخاص، واحد منهم فى حالة حرجة مع 95 % من حروق الجسم.

وأشارت خدمة الطوارئ إلى أن 57 شخصًا و15 وحدة من المعدات يشاركون فى القضاء على عواقب انفجار الغاز على الناقلة.