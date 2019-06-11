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مسرور بارزانى رئيسا لحكومة كردستان العراق

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:46 ص
مسرور بارزانى رئيسا لحكومة كردستان العراق نيجيرفان البارزانى
بغداد (أ ش أ)

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صوت برلمان كردستان العراق اليوم الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزانى، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزانى، رئيسا للوزراء الإقليم الذى يتمتع بحكم ذاتى.

وذكرت قناة "الحرة عراق" إن عملية التصويت تمت خلال جلسة لبرلمان الإقليم عقدت في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مضيفة أن 87 نائبا من أصل 111 -هم عدد أعضاء البرلمان- صوتوا لصالح تسمية مسرور.


وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزانى قد أدى أمس الاثنين، اليمين الدستوري رئيسا للإقليم خلفا لوالده مسعود بارزاني الذي تخلى عن رئاسة الإقليم فى نوفمبر 2017؛ في إعقاب الاستفتاء على استقلال الإقليم الذي دعا إليه وأثار نتائج عكسية محلية وإقليمية، ورد عسكرى واقتصادى من قبل الحكومة المركزية فى بغداد ضد الإقليم الذى يتزعمه رئيسه مسعود برزاني منذ عام 2005.

 


نيجيرفان البارزانى

مسرور بارزانى

كردستان

اقليم كردستان

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