مدنى جدة يباشر حريقا شب فى سيارات تالفة بتشليح بريمان

وكالات الأنباء

باشرت فرق الدفاع المدني في جدة بالسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في سيارات تالفة بتشليح بريمان.

ووفقا لموقع (المواطن) السعودى، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا تبين عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.