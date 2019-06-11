سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مدنى جدة يباشر حريقا شب فى سيارات تالفة بتشليح بريمان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:36 م
مدنى جدة يباشر حريقا شب فى سيارات تالفة بتشليح بريمان جانب من الحريق
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

باشرت فرق الدفاع المدني في جدة بالسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا اندلع في سيارات تالفة بتشليح بريمان.

 

ووفقا لموقع (المواطن) السعودى، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا تبين عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.

 


السعودية

جدة

حريق

تشليح

سيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غضب الطبيعة.. السيول تعصف بأكثر من 3 آلاف أسرة يمنية.. السعودية والإمارات ترسلان دعما للمحافظات.. وتدشين جسر جوى إغاثى من الرياض لعدن.. السفير السعودى باليمن: عملنا على فتح الطرقات وسحب المياه وإصلاح الكهرباء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:30 م

كاتب سعودى يفضح "تميم".. شخصية ضعيفة و"حمد آل ثانى" المريض يحكم الدوحة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:23 م

صحيفة سعودية: المملكة تحرص على استقرار أسواق النفط بعد عقوبات إيران

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:11 ص

كاريكاتير الصحف السعودية : ايران تهبط بمظلة الإتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:56 ص

كاريكاتير الصحف السعودية : محمد عبده فى موسم حفلات صيف جده

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة