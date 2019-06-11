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محكمة باكستانية تامر بتسليم الرئيس السابق إلى هيئة الكسب غير المشروع

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:27 م
محكمة باكستانية تامر بتسليم الرئيس السابق إلى هيئة الكسب غير المشروع الرئيس الباكستانى السابق للبلاد آصف علي زرداري
أ ش أ

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أمرت محكمة باكستانية بتسليم الرئيس السابق للبلاد آصف علي زرداري إلى الهيئة الوطنية للكسب غير المشروع اليوم، الثلاثاء، للاشتباه في تورطه بقضية غسيل أموال بملايين الدولارات.

 

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن زرداي سيتم احتجازه 10 أيام للتحقيق في تهم الفساد الموجهة إليه.

 

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اعتقال السلطات الباكستانية لزرداري، على خلفية تهم الفساد. وكان المتحدث باسم المكتب الوطني للمساءلة، نوازيش علي، قد أكد في وقت سابق اعتقال الرئيس السابق غير أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.

 

من جهته، نفى زرداري ارتكابه أي أعمال مخالفة تمط بصلة للقضايا الموجهة إليه.

 


باكستان

الرئيس الباكستانى السابق

اصف على

فساد

الكسب غير المشروع

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