محافظ الوادى الجديد يوجه بتصنيع التغذية المدرسية محليا

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ببحث ودراسة إمكانية تصنيع التغذية المدرسية محليا بالمحافظة من خلال المدارس الثانوية الزراعية وذلك لضمان توافرها وجودتها.

جاء ذلك خلال إجتماعه، اليوم، مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد واستغلال الأجازة الصيفية فى إعداد برامج تدريبية ومعسكرات صيفية لخدمة المجتمع .

كما وجه الزملوط بإعداد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين فى كافة المجالات التعليمية والتربوية والسيكولوجية على يد نخبة من الخبراء بهذه المجالات ، وذلك لإنجاح منظومة تطوير التعليم الجديدة وخاصة بالمراحل الأولى.

كما قرر الزملوط حظر تسكين المعلمات بمدارس المناطق النائية البعيدة عن مقر إقامتهم، على أن تكون الأولوية فى ذلك للمعلمين عن طريق التناوب بينهم ومنحهم مكافآت مالية نظير العمل بهذه المناطق .

وكلف المحافظ بحصر إحتياجات مدارس المحافظة من المظلات تمهيداََ لتوفيرها، وبدء خطة تشجير وزراعة ملاعب المدارس لتحسين مظهرها وإضفاء شكل جمالى لها.