محافظ الوادى الجديد يناقش آليات تنفيذ منظومة الزى الموحد للطلبة والمعلمين

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،اليوم الثلاثاء،اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تنفيذ منظومة الزى الموحد للطلبة والمعلمين بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة،سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد،وعدد من القيادات التعليمية،وأعضاء مجلس إدارة مصنع الملابس التابع للمحافظة.

وأكد الزملوط،على ضرورة الإنتهاء من تنفيذ الزي في الوقت المحدد لإتاحته للطلبة والمعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد بوقت كافي،مشيرا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول بين المحافظة وأحد مصانع الملابس الرائدة في هذا المجال لتصنيع زى المعلمين بالتعاون مع مصنع الملابس.

وشدد الزملوط،علي ضرورة الإلتزام بالزي المنتج من مصنع المحافظة، لضمان نجاح المنظومة، وتوحيد الشكل واللون بين الجميع،مشيرا إلى الإستمرار في تطبيق نظام التقسيط للراغبين من أولياء الأمور والمعلمين فضلا عن منح الزي مجانا للطلبة الأيتام ومستحقي تكافل وكرامة علي مستوي المحافظة.