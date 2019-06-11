محافظ الوادى الجديد: تسهيلات كبيرة لمشروعات مجمعات الصوب الزراعية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة وضعت خطة للتوسع فى مشروعات مجمعات الصوب الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضر وتوفير فرص عمل للشباب بهدف القضاء على البطالة.

وأكد الزملوط أن خطة المحافظة تشمل إقامة مجمعات للصوب الزراعية بجميع القرى والمدن وطرحها أمام الشباب، مشيراً أنه تم إعطاء توجيهات لجميع رؤساء المراكز بتخصيص مساحات من الأراضى لإقامة المشروعات عليها وتحفيز وتشجيع الشباب.

وأضاف الزملوط إن المحافظة وفرت كافة السبل لإنجاح هذه المشروعات من خلال تقديم تسهيلات من جميع الجهات التنفيذية، وتوفير القروض اللازمة، وتوفير الشتلات وشبكات الرى، فضلا على أنه تم افتتاح منافذ تسويق لمنتجات هذه الصوب، وهناك توجيهات للزراعة بمتابعة هذه المشروعات وتقديم الدعم والإرشادات الفنية بالمجان لأصحابها.

وأشار إن هناك خطة للتوسع بجميع المشروعات الزراعية بمختلف أشكالها سواء كانت داجنة أو حيوانية أو إنتاجية أو مناحل وصوب الزراعية بهدف دعم التنمية وفتح أكثر من مجال للمشروعات الصغيرة والاستثمار.

كما أعلن المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، عن الموافقة على تخصيص 1500 فدان للنقابة لزراعتها بالنخيل ضمن مبادرة زراعة 2 مليون ونصف نخلة.

وأكد خليفة، اليوم الثلاثاء، أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وافق على تخصيص 1000 فدان بالخارجة، و500 فدان بالخارجة لصالح نقابة الزارعيين ضمن مشروع 2.5 مليون نخلة.

وكانت محافظة الوادى الجديد بدأت تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى نادى خلالها بالتوسع فى زراعة التمور وإنشاء أكبر مزرعة للتمور فى العالم بمحافظة الوادى الجديد تضم 2 مليون و500 ألف نخلة.