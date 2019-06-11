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محافظ المنيا: إغلاق 49 منشاة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية للصحة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:21 م
محافظ المنيا: إغلاق 49 منشاة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية للصحة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ،ان إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إدارى لـ 49 منشاة طبية مخالفة ، كما اصدرت ترخيص لـ14منشأة طبية خاصة ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط داخل تلك المنشات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
 
أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان قرارات الإغلاق جاءت عقب المرورعلي 130 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ،لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيقاءهذه المنشأـ لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية .
 
أضافت وكيل وزارة الصحة ، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة .
 
من جانب آخرى ، حررت مديرية الصحة 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية ، كما أعدمت 1945كيلو و 43 لتر من المواد السائلة ، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية .
 
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركزملوى بالمنيا، من ضبط 500 كيلو من اللحوم الغيرصالحة للاستهلاك الآدمى ، وذك خلال حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية ، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق واستمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية وإحكام الرقابةعلى الأسواق والحفاظ الصحة العامة وسلامة المواطنيين .
 
قال العميد عصام عبد الغنى رئيس المركز، انه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضرحيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة .
 
فى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بإزالة 7 حالات تعدى على أرض زراعية ، منها 5حالات ردم خارج الزمام بمساحة 4 قيراط و 9 سهم ، وحالتين ردم داخل الزمام بمساحة 3 قيراط ، بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.
 
 
 
 

 


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وزارة الصحة

اللواء قاسم حسين

المنيا

اداره العلاج الحر

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