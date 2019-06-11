محافظ المنيا: إغلاق 49 منشاة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية للصحة

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ،ان إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إدارى لـ 49 منشاة طبية مخالفة ، كما اصدرت ترخيص لـ14منشأة طبية خاصة ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية، بهدف إعادة الانضباط داخل تلك المنشات الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان قرارات الإغلاق جاءت عقب المرورعلي 130 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل ،لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشأت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيقاءهذه المنشأـ لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية .

أضافت وكيل وزارة الصحة ، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة .

من جانب آخرى ، حررت مديرية الصحة 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية ، كما أعدمت 1945كيلو و 43 لتر من المواد السائلة ، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية .