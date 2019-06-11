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محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ 228 درجة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:15 م
محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بـ 228 درجة اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 228 درجة.

وأكد المحافظ، أنه بارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق وزيادة عدد الناجحين وإستمرار نفس درجات القبول للعام السابق يرجع إلى جهود المحافظة فى إفتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوى لإستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات اخر العام لمرحلة التعليم الأساسى الأمل للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 85.2% والمكفوفين بنسبة نجاح 100%

كما عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لرصد جميع المناطق غير المخططة بمدن المحافظة للبدء فى وضع خطة لتطويرها والإعلان عن أن القليوبية خالية تماما من المناطق غير المخططة، وذلك فى إطارخطة الدولة لقضاء على العشوائيات والإنتهاء من جميع المناطق غير المخططة.

وحضر الإجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السعدنى السكرتير العام المساعد، والدكتور إسلام رجب مدير إدارة العشوائيات، ورؤساء مجالس المدن و مديرى الرى والطرق و التخطيط العمرانى والادارة الهندسية والتخطيط والمتابعة بالمحافظة.

ووجه المحافظ مدير وحدة تطوير العشوائيات بعمل خطة عمل للمرور على جميع مدن وقرى المحافظة لرصد المناطق العشوائية وغير المخططة للبدء فى عمل تقرير بها والتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطويرها وذلك تنفيذا لخطة الدولة للقضاء على العشوائيات وظاهرة البناء المخالف.

كما وجه المحافظ أيضا، مدير التخطيط العمرانى بمتابعة المخططات التفصيلة فى القرى التى لم يتم إعتمادها حتى الأن وسرعة الإنتهاء منها لإعتمادها ، حرصاً على عدم انتشار ظاهرة البناء بشكل عشوائي، ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية.

وأكد المحافظ، على أهمية الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقى المراكز مع ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة ومشددا على مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ، والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، حتى ينعموا بحياة كريمة خالية من العشوائيات.

وخلال الإجتماع شدد المحافظ، على وحدة المتغيرات المكانية بالمتابعة الجيدة للبناء المخالف ورصد التعديات أولا بأول وعمل تقارير يوميه بتلك المخالفات لعدم خلق أماكن عشوائية جديدة يصعب التعامل معها فيما بعد، مؤكدا أنه سيتم تشديد حملات الإزالات خلال الفترة المقبلة وتفعيل وحدة التدخل السريع لإزالة أى مخالفات من المهد ومصادرات المعدات ومواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانوينة بشكل فورى لتحقيق الردع العام وتنفيذ القانون.

 

 


محافظ القليوبية

نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع

تنسيق القبول بالثانوية

تطوير العشوائيات بالقليوبية

تنسيق الشهاده الاعداديه

تنسيق الثانويه العامه بالقليوبيه

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