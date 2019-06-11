محافظ القليوبية: حصر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفيات

القليوبية - إبراهيم سالم

بحث الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، مع الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، عدداً من الملفات الهامة التى تخص القطاع الطبى فى المحافظة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة تولى أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوى والذى يتعلق بصحة وسلامة المواطن.

كما وجه المحافظ، بإعداد حصر بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التى تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة، لبحث إمكانية توفيرها فى أقرب وقت ممكن ضماناً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن القليوبي.

وأكد المحافظ، أن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على توفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد، ولفت إلى أن تلك الرؤية لن تتحقق إلا من خلال العمل الجاد والإخلاص فى المرحلة القادمة .

وطالب المحافظ، بتشكيل مجلس للصحة الإقليمى يضم عضوية جميع مدير المستشفيات بالمحافظة الخاضعة لوزارة الصحة وغير الخاضعة وسرعة مخاطبة الوزارة بسرعة توريد باقى المستلزمات وإنهاء الأعمال بمستشفى قها وكفر شكر والخانكة فضلا عن توريد الأجهزة الطبية لجميع الوحدات الصحية التى تم تسليمها أو وصلت نسبة التنفيذ الى 90% لإدخالها الخدمة فورا.