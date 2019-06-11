محافظ الشرقية يقيل رئيس مدينتى ههيا أبوكبير بسبب الإهمال

الشرقية – إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيسا مركزى ههيا وأبو كبير،وعزلهما من منصبهما،وذلك لتقاعسهما عن آداء أعمالهم،ولعدم تنفيذهما تعليمات وتكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد أراضى أملاك الدولة، وعدم تنفيذ قرار المحافظ بطلاء واجهات المبانى.

أوضح المحافظ، أنه أثناء جولته المفاجئة لمراكز أبو كبير وههيا والإبراهيمية، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومراجعة ماتم تنفيذه من تكليفات لرؤساء المراكز والمدن الخاصة بإسترداد أراضى أملاك الدولة،وإزالة الإشغالات والتصدى لظاهرتى البناء بدون ترخيص، والتعدى على الأراضى الزراعية، لاحظ المحافظ تدنى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنخفاظ مستوى النظافة بالمركزين لعدم رفع الإشغالات، مما تسبب فى حالة من الفوضى، كما تلاحظ له عدم تنفيذ قرار إزالة كان قد أمر به لقاعة أفراح معترضة للطريق تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون بمركز هيهيا.

وقام المحافظ بالتنبيه على رئيس مركز ههيا بشأنها منذ ثلاثه أشهر، بضرورة تنفيذ قرار الإزالة والصادر لها منذ عام 2013 م، لكن المسؤلين بمركز ههيا تقاعسوا عن اداء عملهم، مما تسبب في قيام ضعاف النفوس بالتعدى على أملاك الدولة بالطرق غير القانونية.

وفي صعيد متصل،أضاف المحافظ،أنه بالرغم من تنبيهاته المتعدده لرئيس مركز ومدينة أبو كبير، بضرورة تشغيل مصنع تدوير القمامة، والذى من شأنه خدمة البيئة والقضاء على المقالب العشوائية، والتخلص من تراكمات القمامة فى الشوارع، لم يقم رئيس المركز من تشغيله، فضلاً عن تقاعسه فى رصف الطرق الداخلية للمدينة، وعدم متابعته إنهاء أعمال المرافق ورد الشيء لأصله .

وقد دعي المحافظ، لإجتماع عاجل لرؤساء المراكز والمدن للتشديد والتنبيه بضرورة الإلتزام بمهام عملهم، وتنفيذ حملات إزالة للبنايات المقامه على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة وعدم السماح لأي متعدي بإنتهاك حقوق الدوله وحرمة أراضيها ، والمرور الدائم لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والتطوير في جميع أرجاء المحافظة والتأكد من تقديم افضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات، وللتأكيد على ضروره تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، بإسترداد أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، وازالة كافة التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانيه، وذلك لتمكين الدولة من فرض سيطرتها على أراضيها.

وأكد المحافظ،أن معيار ومقياس بقاء أى مسئول فى مكانه، هو مدى تنفيذه للسياسة العامة للدولة،وتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا أن جولاته المفاجئة مستمرة للوقوف على مستوي أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية،وأن المتقاعس لا مكان له في صفوف الجادين والملتزمين.

في سياق متصل، قام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، وفتحها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، بمتابعة أعمال رفع الأتربة من على جانبى طرق هرية القديم، وذلك بإستخدانم مكنسة شفط الاتربة،والتى تسلمتها المحافظة من وزارة البيئة بمبلغ مليون و 575 ألف جنيه لدعم منظومة النظافة و التطوير والتجميل، بمنطقتى ترعة المسلمية والإشارة بمدينة الزقازيق، والتى تمثلا محورين مروريين جديدين داخل المدينة، للقضاء على التكدس المروري وخلق السيولة المرورية.