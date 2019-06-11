محافظ الدقهلية : مزاد علنى للوحدات التجارية بحديقة حيوان المنصورة

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عن عقد مزاد علني للوحدات التجارية بحديقة الحيوان بالمنصورة ، 15 يوليو المقبل .

وناقش محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة، وشدد على أهمية إعلان مواعيد التنفيذ وتاريخ البدء والانتهاء والإسراع في مراحل التنفيذ، مؤكدا على احترام القانون وتنفيذ التعاقدات وفقا له لا تعنى البطيء فى اتخاذ الإجراءات المشجعة على الاستثمار فى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع الدكتورة مايسه عبد العزيز، والمهندس أحمد إمام استشاريي الهيئة العربية للتصنيع، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد، وعدد مسئولي المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية ، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني والتصميمات، مشددا على أهمية قيام جميع المسئولين بالمحافظة بتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ، وتقديم كافه التسهيلات للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمحافظة، فى إطار القانون وأشار إلى انه لن يسمح للروتين بتعطيل الاستثمار فى أى مجال بالمحافظة .

كما استعرض الموقف التنفيذي لتطوير شاطئ وممشى جمصة، وشدد على مراجعة كراسة الشروط من الناحية الفنية والقانونية والمالية، مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الشاطئ والكورنيش ومن مداخل المدينة ،وإقامة بوابات تحصيل رسوم إلكترونية ومناطق تجارية حول البوابات، بما يضاعف الاستفادة من اقامة تلك المشروعات ويضمن تطوير الخدمة المقدمة.

كما أصدر محافظ الدقهلية ،اليوم الثلاثاء، قرارا بندب محسن طه محمود، كبير اخصائيين بالإدارة العامة للمجالس واللجان بديوان عام محافظة الدقهلية للعمل مديرا عاما للإدارة وندب المهندسة سماح علي المحمدى، مهندس بالتخطيط العمراني مديرا عاما للإدارة.