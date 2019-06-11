محافظ الدقهلية فى جولة ليلية: شطب طبيب العناية بمستشفى طلخا لعدم الحضور

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بالشطب على طبيب قسم العناية بمستشفى طلخا المركزى وذلك لعدم تواجده بالنوبتجية الليلية، وطلب الاطلاع على دفاتر النوبتجية وانتظام حضورها .

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى والاستقبال للتعرف على الطبيعة على مدى جودة الخدمة الطبية التي تقدم للمرضى والمترددين ،وقرر تحويل طفل لمستشفى المنصورة الدولى أو الطوارئ لعمل فحوصات وأشعات لعدم توافرها بالمستشفى ،وأشار إلى أن يتم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الدولى أو مستشفيات الجامعة ما دامت الحالة تستدعى الاحالة.

كما أكد شاروبيم على ضرورة التزام فرق التمريض والأطباء بالنوبتجيات وعدم التغيب وشدد على أننا جميعا يجب أن نعمل على توفير الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والعمل على توفير احتياجاتهم وحسن استقبالهم ، وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير احتياجات المستشفيات.

من جهة أخرى تفقد شاروبيم عددًا من شوارع مدينة طلخا شملت، طريق بلقاس وطريق المعاهدة وأسفل كوبرى الجيش، وشارع مستشفى طلخا ،وطلب من محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا رفع كافة الاشغالات بنطاق المدينة والتى تعوق حركة السير بالشوارع وخاصة الرئيسية، وشدد على عدم عودتها للتراكم مرة أخرى لتيسير حركة المواطنين بالسيارات أو سيرا على الأقدام .

كما طالبه محافظ الدقهلية بزيادة أعداد صناديق جمع القمامة ووضعها فى أماكن التجميع وأن تكون ظاهرة للمواطنين حتى لا تتراكم بالشارع ،وأن يتم رفعها أولا بأول حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمدينة.