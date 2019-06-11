محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال رصف شوارع حى ثان ونطاق منطقة الاستاد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تفقد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أعمال رصف الشوارع الفرعية والداخلية بمنطقة استاد النادى الإسماعيلية، ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال، والتى رافقه خلالها المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لرفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية والشوارع والميادين.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، ما يجرى تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة لعدد من الشوارع بنطاق الحي، والتى شملت متابعة أعمال رصف الشوارع المحيطة بمنطقة الاستاد.

وأكد المحافظ، ضرورة اهتمام رؤساء الأحياء وجميع المسئولين بالشوارع الفرعية، والاهتمام برفع كفاءتها وتطويرها بالتزامن مع استمرار وتفعيل أعمال النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للإسماعيلية.

والتقى المحافظ خلال الجولة، عددا من المواطنين وأهالى الحى واستمع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها، فى إطار الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون، كما وجه المحافظ بسرعة إعداد مقايسة خاصة بإعادة تطوير ورفع كفاءة شارع المشير عبد الحكيم عامر بمنطقة منشية الشهداء، وإعادة رصفه باعتبار أنه أحد المحاور المرورية الهامة بنطاق حى ثان.