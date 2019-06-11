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محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال الرصف بالمحافظة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:59 ص
محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من أعمال الرصف بالمحافظة الدكتور عبد العزيز قنصوة
الإسكندرية جاكلين منير

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وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على الشوارع لمتابعة أعمال الرصف وتركيب ودهان البلدورات و دهان أعمدة الإنارة و تنظيفها والاهتمام بنظافة وتقليم الأشجار بالحدائق العامة، مشدداً على المهندسين المسئولين عن أعمال الرصف بالأحياء ومديرى المناطق بالاهتمام بمنسوب انحدار شنايش الأمطار والمطابق أثناء رصف الطرق، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أى أخطاء فى نسب انحدار شنايش الأمطار والمطابق عقب الإنتهاء من أعمال الرصف.

 

واستفسر المحافظ من رؤساء الأحياء عن جودة الأسفلت فى الشوارع التى تم رصفها بالأحياء المختلفة، مؤكدا على ضرورة أن يكون الأسفلت على جودة عالية ومطابق للمواصفات، كما طالب مسئولى الرصف بالأحياء بتحديد القطاعات المتهالكة بالأسفلت فى كل حى ليتم استكمال ترميمها، مشدداً على ضرورة أن يكون طريق الكورنيش وطريق أبو قير نموذج يحتذى به فى الشوارع الداخلية من حيث الإنارة والرصف و إستكمال ودهان البلدورات وتقليم وتجميل الحدائق، مشيراً إلى أنه عقب الإنتهاء من العمل بالشوارع المحيطة باستاد الإسكندرية سيتم التوجه للعمل بشارع صفية زغلول وسعد زغلول لتكون شوارع نموذجية يحتذى بها.

 

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري الذى عقده المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذى للرصف للعام المالى الحالى 2018-2019 والوقوف على أعمال الإنارة و تركيب و دهان البلدورات وتجميل وتقليم الحدائق على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، بحضور اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومدير ومسئولى مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.


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