محافظ أسيوط يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ لماسورة مياه بالطريق الدائرى بالمعلمين

أسيوط - ضحا صالح

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أعمال إصلاح ماسورة مياه بالطريق الدائرى بالمعلمين والتي تعرضت لكسر مفاجئ منذ قليل، وتسببت في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع منخفضة المنسوب، رافقه خلال الجولة اللواء زكريا صالح حكمدار أسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد البشير رئيس حي غرب، ومسئولى إدارات المرور والحماية المدنية ومشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة والحملة الميكانيكية بحى غرب.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ من حي غرب مدينة أسيوط بوجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 800 مم (GRB) بالطريق الدائري بمنطقة المعلمين أمام حديقة الإيمان، والمغذي لمنطقة غرب أسيوط وتم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لقيام بعملية الإصلاح وتشغيل البدائل.

وتوجه المحافظ إلى موقع كسر الماسورة لمتابعة عملية الاصلاح وشفط المياه من الشوارع المتأثرة وتهيئتها أمام حركة المواطنين، حيث تم الدفع بأكثر من 5 طلمبات لشفط المياه و10 سيارات كسح تابعة لمشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة بالإضافة إلى سيارات شركة المياه والحماية المدنية ومهمات السلامة والصحة المهنية.

ووجه نور الدين، مسئولي شركة المياه بسرعة إصلاح ماسورة المياه في أسرع وقت ممكن ورفع التراكمات المتجمعة والمياه والتي تجمعت في الشوارع الجانبية وتوفير سيارات فناطيس مياه نقية لتوفير احتياجات المياه لسكان المنطقة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله،كما أصدر تعليماته لمسئولي إدارة المرور بعمل التعديلات المرورية اللازمة، لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة كما وجه مسئولي حي غرب بتوفير لودر وسيارتين نقل لإزالة مخلفات الحفر.



أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بالمعلمين