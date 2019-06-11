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محافظ أسوان يشكر "محلب" لمساعدته مواطن أسوانى احترق منزله

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:13 م
محافظ أسوان يشكر "محلب" لمساعدته مواطن أسوانى احترق منزله المهندس ابراهيم محلب خلال جولاته الميدانية " ارشيفية"
أسوان - عبد الله صلاح

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وجه أحمد إبراهيم محافظ أسوان، شكره وتقديره للمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية السابق، لتدخله فى توفير الدعم المادى من إحدى المؤسسات الخيرية للرعاية الاجتماعية بالقاهرة بواقع 7 آلاف جنيه، لحل مشكلة المواطن يوسف عياد إبراهيم 26 سنة، والتى عرضها على المحافظ أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى مع المواطنين.

وذكر بيان صحفى لمحافظ أسوان، أن المواطن تقدم بطلب المساعدة والدعم الممكن له، عقب تعرض منزل أسرته والذى يضم شقتين بمنطقة عزبة النهضة بكيما لحريق وتدمير لمحتوياته من الأجهزة الكهربائية، والمستلزمات المنزلية فى سبتمبر الماضى دون وقوع أى إصابات أو أضرار بشرية.

وكان أحمد إبراهيم تواصل مع المهندس إبراهيم محلب بشأن تقديم المساعدة ليوسف عياد ، بجانب تكليف المحافظ لمسئولى مديرية التضامن الإجتماعى لصرف التعويضات اللازمة طبقاً للوائح والقوانين المنظمة حيث قام المواطن بصرف 10 ألاف جنيه نظير تضرر مسكنه ومسكن أسرته.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان بمساهمات ومساندة مؤسسات المجتمع المدنى للجهود الحكومية فى تلبية المطالب الجماهيرية وتقديم الدعم والتكافل الاجتماعى للأسر المحدودة الدخل وتخفيف المعاناة عن كاهل البسطاء من أهالى المحافظة ، لافتاً إلى حرصه على وجود ممثلين من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى أثناء عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية إيماناً من المحافظة بأهمية المشاركة المجتمعية الجادة لهذه الكيانات النشطة والتى لها دور رائد وتتنافس فى التعاون الفعال والخير لرعاية الحالات الإنسانية المختلفة.

وأضاف المحافظ بأن مؤسسة خالد عبد الله للرعاية الإجتماعية من المؤسسات الرائدة فى مجال التكافل الإجتماعى حيث تقوم بتقديم إعانات شهرية ومساعدات مالية لـ 535 أسرة من مختلف مدن وقرى محافظة أسوان بما يتوازى مع مؤسسات أخرى والتى قامت المحافظة بتكريمها من قبل تقديراً لهذه الجهود الخيرية.


التكافل الاجتماعى

المهندس إبراهيم محلب

مساعد رئيس الجمهورية السابق

الر عاية الاجتماعية

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