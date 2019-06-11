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محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها لمدينة الروبيكى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:51 م
محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها لمدينة الروبيكى محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" أعمال هدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، جنوب القاهرة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكى الصناعية. 
 
وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكىويتم تعويض الملاك بتعويض مادى او تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكى. 
 
من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أجهزة أجهزة حي مصر القديمة بالتنسيق مع مديرية الأمن أزالت 6 مدابغ بمنطقة المدابغ ليصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن حوالي مائة مدبغة ، وتم تعويض أصحابها حسب رغبتهم إما بمقابل مادي أو توفير بديل بمنطقة صناعات الجلود بالروبيكي .
 
وأضاف المحافظ بأن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي حيث تم توفير ورش و ومدابغ وأراضي لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة ، بالإضافة إلي إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي علي مسطح 280 فدان تقريبا وغابة شجرية علي مساحة 830 فدان للاستفادة من المياه المعالجة وهو الذي كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة نظرا لعدم وجود صرف صناعي وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم علي شبكات الصرف الصحي مما يؤدي الي تدميرها بصفة دائمة .
 
محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون (1)
 

 

محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون (2)
 

 

محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون (3)
 

 

محافظة القاهرة تستكمل هدم مدابغ سور مجرى العيون (4)
 

 

 

المدابغ

مدابغ سور مجرى العيون

هدم مدابغ سور مجري العيون

مصر القديمة

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