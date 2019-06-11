مجلس مدينة بئر العبد يخصص يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن تخصيصه يوما ترفيهيا لأطفال قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضح البيان أنه بتوجيهات من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتقديم الدعم النفسي لأطفال قرية الروضة ورسم البسمة على وجوههم وضرورة مشاركتهم الأعياد، وتحت إشراف ومتابعة العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد تم إرسال أتوبيس إلى قرية الروضة لتوصيل الأطفال إلى حديقة الماجيك بمدينة بئر العبد وقضائهم يوم ترفيهى.

وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ورئيس قرية الروضة تم تجميع الأطفال وارسال مشرفين مع الاطفال ومتابعتهم والحفاظ على سلامتهم، المسئولين بمجلس مدينة بئر العبد يتقدمهم العميد إيهاب فرغلي رئيس المركز والمدينة، وسليمان فرج نائب رئيس المدينة ، ومحسن سالم سكرتير المدينة.

كما أعلن مجلس مدينة بئر العبد، أنه تم تسليم موقع العمل لمقاول الأعمال لفتح طريق وعمل بوابة وتجهيز المدخل بين المستشفى الجديد ومركز الغسيل الكلوي للتسهيل علي المرضى في الحركة والتنقل ، كما تم رفع أكوام الرمال من على جانب الطريق الدولى العريش القنطرة والتي كانت تعيق حركة السير وتؤثر على كفاءة الطريق، كما تم إنارة شارع البريد وشارع المركز الإعلامى .