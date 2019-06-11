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لافروف: قدمنا للولايات المتحدة مقترحات للحد من الأسلحة النووية وننتظر الرد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:40 ص
لافروف: قدمنا للولايات المتحدة مقترحات للحد من الأسلحة النووية وننتظر الرد لافروف
موسكو(أ ش أ)

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر الرد الأمريكى على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجى والحد من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، إنه "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء .. ففى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى الدولى، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى العواقب التى قد تؤدي إليها الخسارة الكاملة لأي قيود في مجال الصواريخ النووية".


وتابع: "وتبقى جميع المبادرات الروسية في هذا المجال سارية، ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الذي أعلنته واشنطن، ونتوقع إجراءات محددة".


وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح بنشوب أى صراع نووى، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى لتعويض يناسب اهتماماتها أو تدمير نظام الحد من التسلح.

 


لافروف

روسيا

امريكا

الحد من الاسلحه

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