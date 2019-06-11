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كيف تكتشف إصابتك بدوالي المريء؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 م
كيف تكتشف إصابتك بدوالي المريء؟ دوالى المريء
كتبت فاطمة خليل

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هل سمعت من قبل عن دوالى المرئ، الجميع يعرف الدوالى بصفة عامة وهى الأوردة التي تتسع بعض الشئ مسببة القصور الوريدي وهناك أيضا دوالي المريء التي توجد في نهاية المريء وتعيق تدفق الدم، وفقا لموقعstep to health 

من المهم التحدث إلى طبيبك في حالة وجود أي علامات أو أعراض لدوالى المريء التي يمكن في بعض الأحيان الخلط بينها وبين غيرها من المشاكل الأقل خطورة. 

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كيف تعرف أنك مصاب بدوالي المريء؟

- براز أسود: على الرغم أنك قد لا تفكركثيرًا في هذا اللون، وذلك بسبب وجود الدم، حيث يحدث هذا عندما تتمزق الأوردة.
- القيء الدموى: في البداية قد تشعر بالدوار إلى أن تتقيأ الدم.
- فقدان الوعي: يحدث هذا عادة بسبب النزيف الناجم عن دوالي المريء، مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء في الحالات الشديدة.

المريء

دوالى المريء

الجهاز الهضمى

مشاكل المريء

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