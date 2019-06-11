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كوريا الشمالية تحث أمريكا على تغيير "سياستها العدائية"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:00 ص
كوريا الشمالية تحث أمريكا على تغيير "سياستها العدائية" زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول (رويترز)

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وجهت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، نداء للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء "بالتخلى عن سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج، وإلا ربما أصبحت الاتفاقات المبرمة خلال اجتماع قمة عقده زعيما البلدين فى سنغافورة قبل عام "حبرا على ورق".

والبيان الذى أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية يشبه تحذيرا صدر الأسبوع الماضى ويعكس حالة الجمود السائدة منذ انهيار القمة الثانية التى عقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى هانوى فى فبراير.

وانهارت قمة هانوى وسط مطالب الولايات المتحدة بتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووى ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات عنها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية "إن السياسة الأمريكية المتغطرسة والفردية لن تنجح أبدا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التى تقدِّر السيادة".

وجاء فى التقرير أن بيانا مشتركا من أربع نقاط وقعه ترامب وكيم فى 12 يونيو من العام الماضى ويتعهد بالعمل صوب إقامة علاقة جديدة "معرض لخطر أن يصبح حبرا على ورق لأن الولايات المتحدة تتجاهل تنفيذه".

وأضاف "الآن حان أوان أن تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

كان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن قد عبًر أمس الاثنين عن اعتقاده بأن المحادثات بين الكوريتين والمناقشات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستستأنف قريبا.

وصرح خلال زيارة دولة إلى فنلندا بأن محادثات تجرى لعقد قمة ثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة "ولا أعتقد أن الوضع يستدعى ترتيبا من قبل دولة ثالثة".

وقال ترامب الأسبوع الماضى إنه يتطلع للقاء كيم فى الوقت المناسب، وصرحت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين بأن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو سيحضران قمة مجموعة العشرين باليابان هذا الشهر ثم سيزوران كوريا الجنوبية للقاء مون وتنسيق الجهود لنزع سلاح كوريا الشمالية النووى بشكل نهائى يمكن التحقق منه.


كوريا الشمالية

أخبار كوريا الشمالية

أمريكا

بيونج يانج

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