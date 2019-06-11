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كم تبلغ مديونية المصرية للاتصالات لدى فودافون؟..مصدر يجيب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:00 م
كم تبلغ مديونية المصرية للاتصالات لدى فودافون؟..مصدر يجيب عادل حامد - رئيس المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، إن قيمة استثمارات الشركة فى شركات شقيقة بلغت 9.245 مليار جنيه حتى 31 مارس لعام 2019 مقابل 13.452 مليار جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2018 بانخفاض قدره 4.207 مليار جنيه، وذلك بعد حصولها على نحو 4.854 مليار جنيه من شركة فودافون، بناء على الاتفاقية الموقعة فى فبراير الماضى، مضيفا أن نصيب الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون بنهاية مارس الماضى بلغت 3.948 مليار جنيه.
 
ووقعت شركة فودافون مصر والمصرية للاتصالات، فى فبراير الماضى، اتفاقية لتوزيع أرباح الأولى بقيمة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، ويصل نصيب الشركة المصرية للاتصالات منها إلى 5.5 مليار جنيه، على أن يتم صرف التوزيعات على مرحلتين، الأولى بمبلغ 4.8 مليار جنيه مصرى فى مارس 2019، والمرحلة الثانية بمبلغ 0.7 مليار جنيه فى يونيو 2020.
 
حققت الشركة المصرية للاتصالات ارتفاعا فى أرباحها من شركة "فودافون" مصر و التى تمتلك نحو 45% من أسهمها لتصل إلى 647 مليون جنيه فى الربع الاول من 2019 مقابل 287 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2018.
حققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 "يناير-مارس"، مرتفعة بنسبة 27.3% سنويًا و12.5% ربعيًا.
وتضاعف صافى الربح بعد الضرائب عن العام الماضى، ليحقق مبلغ 1.6 مليار جنيه، بهامش قدره 27%، وحقق معدل النفقات الرأسمالية من إجمالى الإيرادات نسبة 23% نتيجة لاستمرار استثمارتنا فى البنية التحتية.
 

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