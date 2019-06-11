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كاريكاتير.. مجلة أمريكية تسخر من رئيس وزراء إسرائيل لمواجهته قضايا فساد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:17 ص
كاريكاتير.. مجلة أمريكية تسخر من رئيس وزراء إسرائيل لمواجهته قضايا فساد كاريكاتير يسخر من رئيس الوزراء الاسرائيلى، بنيامين نتنياهو،
كتبت: إنجى مجدى

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نشرت مجلة "ذا ويك"، الأمريكية، كاريكاتير يسخر من رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الذى يواجه قضايا فساد عديدة، ومع ذلك يصر على خوض الانتخابات العامة والبقاء على رأس الحكومة.
 
 
نتنياهو
نتنياهو
وفى الكاريكاتير الذى نشرته المجلة، على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، يظهر نتنياهو مكبلا بالأصفاد من قدمه وكتب عليها "صوتوا لى"، بينما يرتدى ملابس السجن البرتقالية وكتب عليها "السجين نتنياهو". ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى اتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، ومع ذلك لا يجيز القانون فى إسرائيل إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة إلا فى حالة الإدانة فقط.
 
 
وفى الوقت ذاته من المقرر ن تشهد إسرائيل انتخابات برلمانية فى سبتمبر المقبل، بعد فشل نتنياهو، زعيم حزب الليكود، فى تشكيل حكومة ائتلافية فى أعقاب انتخابات ابريل الماضى.

اسرائيل

بنيامين نتنياهو

حزب الليكود

انتخابات اسرائيل

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