قومى المرأة بالوادى الجديد: عقد 120 لقاءًا تدريبيُا وتوعويا للسيدات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكدت نادية عزمى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أن الفرع نفذ على مدار الشهرين الماضيين 120 لقاءا تدريبيا وتوعويا للسيدات على مستوى مراكز المحافظة ضمن حملة المرأة المصرية أصل الحكاية.

وأضافت عزمى، أن اللقاءات تم تنفيذها بمراكز الشباب ودار المناسبات وقاعات الوحدات المحلية ومراكز النيل للإعلام، بهدف الوصول لأكبر فئة مستهدفة من الفتيات والسيدات، حيث تضمنت اللقاءات تعريف السيدات بحقوقهن فى المجتمع وتدريبهم على ريادة الأعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة، وتثقيفهم سياسيا ومجتمعيا، وتوعيتهم بالبرامج التى يطلقها المجلس باستمرار بالمحافظة والخاصة بمناهضة التسرب من التعليم والزواج المبكر وختان الإناث.

أكدت عزمى، أن المجلس انتهى أيضا من استخراج 1000 بطاقة ضمن برنامج بطاقتك حقوقك والذى ينفذه المجلس على مستوى الجمهورية، ويهدف إلى استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات وفتيات المدارس مجانا فى المدن والقرى البعيدة والمناطق النائية لحفظ حقوقهم وتدبير حياة كريمة لهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، لافتة إن حملة استخراج بطاقات الرقم القومى تتم بالتنسيق مع مصلحة السجل المدنى وبدعم من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.