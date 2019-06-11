"قبل ترويجها".. القبض على عاطل وبحوزته 56 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث من ضبط " إ م خ " 27 سنة عاطل ومقيم بندر كفر الزيات وبحوزته 56 تذكرة هيروين معدة للبيع ، مبلغ مالى ، هاتف محمول .

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق .