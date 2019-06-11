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قاضى "اقتحام قسم التبين" يطلب قائمة أسماء المتهمين الحاصلين على عفو رئاسى بالقضية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:37 م
قاضى "اقتحام قسم التبين" يطلب قائمة أسماء المتهمين الحاصلين على عفو رئاسى بالقضية المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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طالب المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، إخطار من وزير الداخلية بأسماء المتهمين المحكوم عليهم والصادر بحقهم عفوا رئاسيا فى قضية إعادة محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين".
 
وطالبت المحكمة رئيس مصلحة السجون بقائمة بأسماء المتهمين الصادر ضدهم عفو رئاسى فى هذه القضية، وطالب بالتحقيق فى المتسبب فى عدم حضور بعض المتهمين بالقضية.
 
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
وجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

العفو الرئاسي

المستشار محمد السعيد الشربينى

محكمة جنايات القاهرة

اقتحام قسم التبين

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