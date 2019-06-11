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وسنراجع عقود تخصيص الأراضى بالساحل الشمالى

فيديو.. متحدث الوزراء: العلمين الجديدة ستشهد أول اجتماع للحكومة فى يوليو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:23 م
فيديو.. متحدث الوزراء: العلمين الجديدة ستشهد أول اجتماع للحكومة فى يوليو خالد أبو بكر - برنامج الحياة اليوم
كتب محسن البديوى

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أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة ستستضيف أول اجتماع لمجلس الوزراء فى شهر يوليو المقبل، موضحًا أن المقر جاهز الآن وسيتسلمه المجلس فعليًَا خلال هذا الشهر.

 

وقال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر،  والإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، "أخطأنا خلال العقود الماضية خطأ فادح فى حق الساحل الشمالى، حيث تم تخصيص هذه الاراضى هناك وتحولت هذه الأراضى لقرى سياحية تعمل لشهرين فى السنة ثم تتحول لمدن أشباح بقية العام".

وأكد المستشار نادر سعد، أن مدينة العلمين الجديدة أيقونة من أيقونات الساحل الشمالى تم تخطيطها بشكل علمى، مشيرًا إلى أنه جارى حصر كل متر تم تخصيصه فى الساحل الشمالى، وسيتم مراجعة العقود المتعلقة بتخصيص هذه الأراضى،  وقد يصل الامر لفسخ هذه العقود وإعادة الطرح بأسعار جديدة أو إعطاء مهلة أخيرة مع دفع الغرامات عن المدة المنقضية.

وذكر أنه، "تم تخصيص بعض المناطق منذ 20 عامًا ولم يتم وضع حجر واحد فى بعض الأماكن حتى الآن، ولكن القرى القائمة المبنية بالفعل انتهى أمرها".

 


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