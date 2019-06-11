فى الصيف احفظ الإسعافات الأولية لـ" لسعات النحل والحشرات وحروق الشمس"

كتبت إيناس البنا

الاستمتاع في الصيف فى الهواء الطلق من أكثر الأشياء التى يقوم بها الجميع، ولكن إلى جانب أشعة الشمس والطقس الدافئ التى تعرض البشرة للتهيج، تأتى لسعات النحل والبثور والمزيد من الأخطار.

لسعات النحل

عندما تتعرض للسعات النحل قم بإزالة أثر اللسعة بعناية وفقا تلقرير موقع " everydayhealth" عن طريق كشطها ببطاقة ائتمان، ولكن إذا قمت بسحبها بالملقط أو بأصابعك ، فقد تضغط بطريق الخطأ على كيس السم وتحقن بقية السم فى الجلد، بعد اللسعة راقب علامات الحساسية ، مثل خلايا النحل والتورم بعيدًا عن مكان اللسعة.



لدغات النحل

لسعات البعوض



يمكن علاج لسعات البعوض بشكل مشابه للسعات النحل، على الرغم من أنك لن تقلق بشأن وجود لسعة البعوض لأنها لن تترك ردود فعل شديدة إلا بشكل نادر.



لدغات قنديل البحر

لسعات قنديل البحر



ستحتاج إلى إزالة المخالب ثم شطف المكان بماء البحر وكشطه بلطف مع بطاقة الائتمان أو نفض الغبار بقطعة قماش، تجنب فرك المنطقة المصابة بمنشفة ، لمنع انتشار اللدغة على الجلد، ويمكن أن يساعد الشطف بالخل أيضا على تخفيف اللدغة.



ضربة الشمس

ضربة شمس



إذا تعرضت للحروق أو ضربة الشمس يمكن أن تساعد الكمادات الباردة أو الحمام، وكذلك مسكنات الألم عن طريق الفم والمستحضرات الطبية مع شرب الكثير من الماء لإعادة ترطيب البشرة .