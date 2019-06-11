فوائد الترمس عديدة .. يعالج الأنيميا ويقوى المناعة ومفيد للبشرة

كتبت فاطمة خليل

الترمس من أكثر البقوليات ذات الفوائد الصحية العديدة وهو غنى بالعناصر الغذائية مثل: البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الترمس، وفقاً لموقع health benefits times.

فوائد الترمس





ما فوائد الترمس

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي



الاستهلاك المتكرر للترمس يعزز صحة الأمعاء ويساعد على التغلب على الإمساك ومتلازمة القولون العصبي، والحالات الأخرى المتعلقة بالجهاز الهضمي، المحتوى العالي من الألياف يجعلها من المواد التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحسين المناعة.

خفض ضغط الدم المرتفع



السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم هو وجود خلل في التبطين الأعمق للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم، وقد أظهرت الأبحاث أن البروتين الموجود فى الترمس يصحح الخلل البطاني الوعائي ويساعد في استرخاء الأوعية الدموية بشكل صحيح، مما يساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.

علاج الإمساك



المحتوى العالي من الألياف فى حبوب الترمس يضمن أن البراز في الأمعاء يمتص الماء من الجسم ويصبح طريًا، تساعد الألياف الغذائية في سهولة مرور البراز عبر الأمعاء، التخفيف من الإمساك يمنع مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير.



فوائد الترمس للصحة

صحة الأمعاء



لكي نكون نشيطين ونتمتع بصحة جيدة، نحتاج إلى وجود جهاز هضمي أو أمعاء بصحة جيدة، لذا نحن بحاجة إلى تناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة "البروبيوتيك".

علاج فقر الدم والأنيميا



يحتوى الترمس على كمية جيدة من الحديد مما يساعد في تكوين الهيموجلوبين، كما يساعد محتوى فيتامين C في هذه الحبوب على تعزيزامتصاص الحديد وتشكيل الهيموجلوبين.

يسبب فقر الدم العديد من المشاكل مثل التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد، إلخ. تساعد حبوب الترمس في علاج فقر الدم إلى حد ما وتساعد على تخفيف هذه الأعراض.



فوائد_الترمس

مفيد للبشرة



تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الترمس على مكافحة الجذور الحرة الضارة. الجذور الحرة يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، تؤدي الجذور الحرة إلى تطور التغييرات المرتبطة بالعمر مثل البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة.

محتوى مضادات الأكسدة من حبوب الترمس يمنع الشيخوخة المبكرة، كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الحبوب تغذي البشرة وتجعلها صحية ولامعة.

تقوية المناعة



الجهاز المناعي الصحي مهم جدا لمكافحة جميع الالتهابات، فنحن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي جيد غني بالفيتامينات والمعادن لتعزيز نظام المناعة لدينا.

يحتوي الترمس على جميع المعادن والفيتامينات الضرورية مثل فيتامين أ ، ب المركب ، وفيتامين ج والتي تجعل نظام المناعة لدينا قويًا. كما أن محتوى فيتامين (ج) من حبوب الترمس يجعل نظام المناعة لدينا قويًا وقادرًا على مكافحة الالتهابات مثل نزلات البرد والأنفلونزا.