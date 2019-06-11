فتح باب التقديم على الأراضى لتنفيذ مشروع الظهير الزراعى بقرية المعصرة بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عن فتح التقدم للحصول على أراضى زراعية للشباب بالظهير الزراعى بقرية المعصرة، وذلك لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب.

أكد كمال، أنه على الراغبين فى الحصول على الأراضى المزمع توزيعها التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة، خلال الفترة من 11 -27 يونيو الجارى بمقر الوحدة المحلية للقرية.

يذكر أن رئاسة مركز الداخلة، أعلنت بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعى فى 11 قرية من إجمالى 18 قرية، منها قرى "القصر، والجديدة، والقلمون، وغرب الموهوب، والموشية، والبرابخ بمركز بلاط، وأسمنت، والراشدة"، بواقع 200 فدان لكل شركة مساهمة، لتوزيعها على الشباب بواقع 3 أو 4 فدان لكل شاب لزراعتها كفرصة عمل حقيقية.

وأكد أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أن المديرية فتحت باب التقديم أمام شباب الخريجين لتدريبهم على أعمال الكهرباء ضمن برنامج التدريب على الحرف الذى أطلقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

ولفت طليب، إلى أن مدة التدريب ثلاثة أشهر تبدأ من 1 – 7 وحتى 1- 10، مشيراً إنه سيتم تلقى طلبات التقديم طوال هذا الشهر، وإن التدريب مجانى وسيتم بأحد أماكن العمل الميدانية التى تنفذها المحافظة، بهدف إكساب الشباب الخبرة وتنمية مهاراتهم، كما سيحصل المتدرب فى نهاية الدورة على شهادة من القوى العاملة ستؤهله للعمل فى الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إن هناك أولوية لحاملى هذه الشهادات فى السفر للدول العربية فى حال طلب عمالة ماهرة.

وأضاف، أن شروط الالتحاق تتضمن صورة البطاقة، والمؤهل الدراسى، وشهادة الميلاد، وأن يكون سن المتقدم من 18 عاما وحتى 45 عاما، مشيراً إلى أن التقديم يتم من خلال مكاتب العمل المنتشرة بمراكز المحافظة أو المديرية.