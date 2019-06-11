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"غرفة تجارة دبى" تنظم الدورة الخامسة للشراكة مع أفريقيا نوفمبر المقبل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:26 م
"غرفة تجارة دبى" تنظم الدورة الخامسة للشراكة مع أفريقيا نوفمبر المقبل محمد بن راشد آل مكتوم
كتبت - هناء أبو العز

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تنظم غرفة تجارة وصناعة دبى الدورة الخامسة من المنتدى العالمى الأفريقى للأعمال يومى 18 و19 نوفمبر المقبل تحت شعار "أفريقيا الغد.. نماء المستقبل" وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

ويوفر المنتدى حسب صحيفة "العين الإخبارية"، منصة مثالية تجمع قادة وممثلى حكومات الدول الأفريقية وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأفريقية مع كبار المسئولين الحكوميين فى الإمارات وقادة مجتمع الأعمال فى الإمارة والمستثمرين من كافة أنحاء الإمارات، وذلك بهدف استعراض ومناقشة أهم فرص النمو والاستثمار والتجارة فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

 

 كما يبحث المشاركون فى المنتدى آلية وسبل توسيع قاعدة التعاون والشراكة بين الشركات الأفريقية ونظيرتها فى مختلف دول المنطقة، وتأسيس علاقات اقتصادية مستدامة، ومد جسور العمل المشترك الفعال على مختلف الأصعدة.

 

وقال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: "استطاع المنتدى على مدى الدورات السابقة فى ترسيخ مكانته كأحد أبرز منتديات الأعمال العالمية الخاصة بالتكامل الاقتصادى بين القارة الأفريقية ودول العالم عبر بوابة دبى، حيث نجح فى اكتساب ثقة صناع القرار ورجال الأعمال فى القارة الأفريقية والمنطقة، نظرا لدوره الملموس فى التعريف بفرص وإمكانيات النمو المتاحة فى أفريقيا".

 

وأضاف: "المنتدى ساعد الشركات الأفريقية على التوسع وتطوير علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجى وباقى دول العالم، ويمكن اليوم القول بأن هذا المنتدى يضطلع بدور فاعل فى دعم جهود التنمية المستدامة فى أفريقيا، ويتيح الفرصة لمناقشة مختلف القضايا التى تصب فى خدمة المستثمرين ورجال الأعمال فى دبى والقارة السمراء".

 

وتعد الأسواق الأفريقية شريكًا استراتيجيًا لمجتمع الأعمال فى الإمارات، حيث تبرز استثمارات متنوعة للشركات الإماراتية فى القارة السمراء، فى حين تعد الإمارة وجهة رئيسية لتدفق الاستثمارات والتجارة من وإلى القارة الأفريقية.

 

ويشهد المؤتمر حضور أبرز قادة الاستثمار وعالم المال والأعمال المستثمرين، وخصوصًا فى قطاعات ومجالات الخدمات المالية والصناعة والتجزئة والاتصالات والإعلام والنفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بالإضافة إلى التجارة.

 

ويدعم المنتدى فى دورته الخامسة كل من بنك ستاندرد، أكبر البنوك فى القارة الأفريقية، وشركة "أفريقيا إنفست" كشركاء للفعالية ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات والمؤسسات الأفريقية للشراكة والتكامل الاقتصادى مع مجتمع الأعمال فى دبي.

 


الامارات

افريقيا

منتدى اقتصادى

شراكة افريقية

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