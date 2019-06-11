غدا..انطلاق بطولة "السلام" لكرة الطائرة باليمن

إيمان حنا

تنطلق غدا مباريات بطولة المحبة والسلام لكرة الطائرة للناشئين لأندية حضرموت باليمن والتي ينظمها فرع اتحاد كرة الطائرة بحضرموت الوادي برعاية وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 12 وحتى 20 يونيو الجاري ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأوضح رئيس فرع اتحاد كرة الطائرة بوادي حضرموت يونس بخضر أن البطولة سيشارك فيها 10 أندية تم توزيعها بعد إجراء القرعة إلى مجموعتين.

تشمل المجموعة الأولى أندية " شباب القطن ، ريبون حريضة ، البرق بتريم ، السلام بالغرفة" وستلعب مبارياتها على أرضية الفقيد عبد الحكيم مسعود بمنشآت نادي سيئون ، و المجموعة الثانية تضم أندية " سيئون ، اتحاد سيئون ، القادسية بساه ، وحدة تريم ، الاتفاق بالحوطة ، شباب الهجرين " وستلعب مبارياتها على أرضية ملعب صالة الشهيد علي بامعبد الرياضية المغطاة.